Thiago Neves reencontrará o Grêmio pela 26ª rodada do Brasileirão. DUGOUT

Autor do gol da vitória falou após a vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O Leão encarou o Coxa Branca em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020