VÍDEO: Thiago Neves revela ansiedade para estrear na temporada 2021

Aos 36 anos, Thiago Neves se prepara pensando em mais uma temporada no Sport Recife, clube ao qual chegou no meio da última campanha após passagem frustrada vestindo a camisa do Grêmio.

Confira no vídeo acima um trecho de entrevista concedida pelo meio-campista, que soma 25 jogos, seis gols e duas assistências desde que desembarcou em Pernambuco. Ele falou sobre as expectativas para a próxima temporada.