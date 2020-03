Thiago Neves desencanta em uma Arena vazia

Em mais uma partida com os portões fechados, o Grêmio recebeu o São Luiz, nesse domingo (15) pelo Campeonato Gaúcho e conseguiu uma vitória suada, de virada, por 3 a 2. O jogo marcou o primeiro gol de Thiago Neves com a camisa do tricolor do sul. Ao final da partida, Renato Gaúcho pediu o cancelamento das partidas de futebol devido ao coronavírus.

Na Arena Grêmio, o São Luiz saiu na frente e com 19 minutos a partida já estava 2 a 0 para os visitantes. Michel e Jean Carlo fizeram os gols do São Luiz. Nessa hora, Renato Gaúcho gritava à beira do campo e dizia que aquela situação era uma "vergonha geral".

A bronca parece que deu certo, pois já nos acréscimos do primeiro tempo, Paulo Miranda diminuiu para a equipe da casa.

Na segunda etapa, brilhou a estrela de Thiago Neves, que vinha sendo criticado no primeiro tempo. Ele marcou o gol de empate e colocou o Imortal de volta na partida.

Faltando menos de 10 minutos para o final do duelo, Diego Souza também deixou o dele e virou o jogo para o Grêmio.

Com a vitória em mãos, o treinador Renato Portaluppi demonstrou insatisfação com a continuidade do futebol diante da pandemia do coronavírus.

"Nós somos humanos também e temos família. A palavra certa é bom senso para que não precise que, ao invés das autoridades, a gente tome uma decisão. Não queremos chegar nesse ponto porque respeitamos. O mundo está parando, tudo está parando, por que o futebol não para?", indagou Renato.