Thiago Silva, Choupo-Moting e Rico, renovados até o fim da temporada

Era uma incógnita, mas no final eles assinaram a renovação. Apenas um dia antes do vencimento dos contratos, Thiago Silva, Choupo-Moting e Sergio Rico renovaram com o Paris Saint-Germain.

A equipe francesa anunciou nesta segunda-feira através de um comunicado oficial. Dessa forma, os três jogadores mencionados acima continuarão ligados ao time parisiense até o final desta temporada.

Segundo o comunicado, os jogadores de futebol poderão disputar as finais da Copa da França e da Copa da Liga, e a fase final da Liga dos Campeões, que será realizada em Lisboa, de 12 a 23 de agosto.

"O clube celebra a prorrogação do contrato de seus três jogadores e deseja a eles um final de temporada bem-sucedido com as cores do Paris Saint-Germain", conclui o comunicado da entidade francesa.