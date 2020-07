Thiago Silva deixará o PSG, mas segue como capitão até a Liga dos Campeões

Já não é novidade que Thiago Silva não seguirá no PSG na próxima temporada. Porém, até o término de seu contrato, o zagueiro brasileiro continuará como capitão do time parisiense.

Em preparação para as finais da Copa da França e da Copa da Liga Francesa, ambas no fim de julho, e para a Liga dos Campeões, em agosto, o PSG enfrentou o Waasland-Beveren nesta sexta-feira, 17, e Thiago Silva vestiu a braçadeira enquanto estava em campo.

"Thiago Silva continua sendo o capitão até o último dia em que está em campo. Ele é meu capitão", confirmou Thomas Tuchel após o amistoso no Parque dos Príncipes.

Desde 2012 no PSG, o contrato do brasileiro no PSG era válido até 30 de junho. Porém, o vínculo foi extendido por mais dois meses para que ele pudesse terminar a temporada e tentar a conquista inédita da Liga dos Campeões.

Diferente de Thiago Silva, Edinson Cavani e Thomas Meunier não renovaram para a disputa do torneio europeu. O belga, inclusive, já foi anunciado pelo Borussia Dortmund e disse que Leonardo mentiu ao falar sobre sua saída. O uruguaio ainda não tem um novo clube.

O futuro do zagueiro brasileiro ainda é incerto. O Fluminense havia demonstrado interesse em repatriar o ídolo, mas Thiago Silva deve seguir na Europa.