Thiago Silva é um símbolo do PSG e seu substituto sabe disso

O mês de agosto representará o fim de uma era para o PSG e para Thiago Silva. Após oito temporadas, o capitão deixará o clube francês com uma lista enorme de títulos e muitas glórias. Com sua saída, Kimpembe deve ser o titular do zaga ao lado de Marquinhos e o francês destacou que pretende seguir os passos deixados pelo brasileiro.

Em entrevista à 'RMC Sport', o defensor de 24 anos revelou que Thiago Silva sempre serviu como inspiração e destacou que pôde aprender muito com o capitão ao longo dos anos.

"Eu já disse isso muitas vezes: Thiago é um modelo para mim. Sendo mais jovem, e até hoje, ele é alguém que eu gosto de copiar e que gosto de ver jogar", contou o francês.

“Aprendi e conversei muito com ele. E, acima de tudo, ele me trouxe sua experiência. Eu sempre o agradeci por isso. Ele é alguém que nunca esquecerei”, ressaltou.

Apesar do enorme sucesso em sua passagem pelo PSG, a decisão de não renovar o contrato foi tomada pelo clube, conforme o próprio jogador fez questão de destacar. Apesar disso, Thiago seguirá servindo de exemplo para os demais jogadores, por sua postura dentro de campo e, principalmente, pela pessoa que é.

"Antes de ser jogador de futebol, Thiago é um grande homem, um ótimo cara. Falo muito com ele, ele me dá muitos conselhos, dentro ou fora do campo. Aceito o que ele disser e eu vou em frente com isso", elogiou Kimpembe.

Agora, com a certeza de que não permanecerá no clube, Thiago Silva fará sua última partida pelo PSG em território francês nesta sexta-feira (31), contra o Lyon, pela final da Copa da Liga Francesa. Semana passada, o jogador também esteve em campo na conquista do título da Copa da França, mais um para sua extensa galeria de troféus.

Além da partida de sexta, o brasileiro de 35 anos seguirá com o Paris para a disputa das quartas de final da Liga dos Campeões, contra a Atalanta, em agosto.

Caso o clube avance, o zagueiro seguirá tendo a oportunidade de se despedir no mais alto estilo, dando o inédito e tão sonhado título da Champions League ao PSG.