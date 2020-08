Thiago Silva em Portugal: da 'doença misteriosa' ao sonhado título da Champions

Sede da final a 8 da Liga dos Campeões, Portugal tem um papel marcante na vitoriosa carreira de Thiago Silva, que entra em campo pelo PSG nesta quarta-feira, diante da Atalanta, em Lisboa, em jogo único das quartas de final. Nem todos lembram, mas foi em território português que o zagueiro brasileiro experimentou pela primeira vez o futebol europeu.

Depois de uma temporada de destaque no Juventude, o defensor revelado no Fluminense teve a transferência acertada em 2005 para o Porto. Chegou como grande aposta para um setor defensivo que contava com Pepe, Bruno Alves e Jorge Costa, mas acabou por ser infectado com uma “doença misteriosa”.

“O Thiago, que ficava bastante tempo sozinho, tossia muito, todos os dias. Brincava até: ‘Isso é saudade da sua namorada, manda ela voltar do Brasil para acabar logo com isso’. Era mesmo muita tosse", recordou o compatriota e ex-lateral-esquerdo Rubens Júnior, com quem o atual capitão do PSG criou uma forte amizade no curto período nos dragões.

Quase sempre cansado e sem forças, Thiago Silva nunca recebeu uma oportunidade no time principal do Porto. Jogou apenas na equipe B. A delicada questão física pesou para o zagueiro, então 20 anos, enfrentar em posto de igualdade a concorrência na defesa.

“Era um menino novo, com muito potencial. Mas nós tínhamos muitos jogadores consagrados no elenco. O time B foi uma espécie de adaptação para ele”, explicou Rubens, hoje empresário e, coincidentemente, residente em Portugal.

“Foi uma temporada muito conturbada no clube, com mudanças constantes de treinador na equipe principal (Luigi del Neri, José Couceiro e Victor Fernández). O Thiago Silva esteve apenas no time B, sendo pouco tempo depois negociado com o futebol russo”, complementou João Costa, ex-auxiliar do Porto B e atualmente membro da comissão técnica de Fernando Santos na seleção portuguesa.

Na Rússia, já como jogador do Dínamos de Moscou, cujo treinador era o também brasileiro Ivo Wortmann, Thiago Silva enfim descobriu o motivo da ininterrupta tosse que carregava há meses: tuberculose.

“Mantivemos contato, ele dizia constantemente que não estava bem de saúde. De repente, teve a notícia da tuberculose. O negócio ficou ainda pior, acabou por ficar internado. Momento muito difícil, sem a possibilidade de receber ninguém. Foi preciso uma grande superação, além de uma mão de Deus”, revelou Rubens Júnior.

Durante a internação num hospital em péssimas condições em Moscou, o zagueiro passou ainda por mais um grande susto: esteve muito perto de operar equivocadamente um dos pulmões, o que significaria o fim da carreira no futebol. Acionado em cima da hora, o empresário português Jorge Mendes agiu rápido, evitou a cirurgia e, por fim, trouxe o defensor… de volta para Portugal.

Submetido a um tratamento agressivo, Thiago Silva venceu a longa batalha e superou a doença. Regressou logo na sequência para o Brasil, onde brilhou pelo Fluminense, desta vez entre os profissionais, e abriu novamente as portas do Velho Continente, tornando-se então ídolo do Milan e também do PSG, que, agora, tem em terras lusitanas a chance de ouro de conquistar a tão sonhada Liga dos Campeões.