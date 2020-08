Thiago Silva encaminha acerto com a Fiorentina, diz jornal italiano

O PSG finalmente chegou à final de Liga dos Campeões. A partida, que será disputada no próximo domingo, dia 23 de agosto, pode consolidar um projeto que começou há muitos anos com o objetivo de conquistar o tão sonhado título europeu. Mas apesar de tudo o que envolve a partida, um jogador em especial já precisa pensar no seu futuro após a decisão. Thiago Silva já sabe que não seguirá no Paris e, segundo 'Corriere dello Sport', já existe um provável destino para o brasileiro de 35 anos.

O veículo italiano afirma que a equipe mais próxima em fechar com Thiago Silva é a Fiorentina, de Franck Ribéry. O time de Florença tem interesse no zagueiro do PSG há algum tempo e, aparentemente, o desejo pode enfim se tornar realidade. Segundo o jornal, a contratação está próxima de se confirmar e Thiago Silva já começou a procurar uma casa na cidade italiana.

Após oito temporadas na França, o brasileiro vê com bons olhos um novo desafio na Europa antes de pensar em retornar ao Brasil, e a Fiorentina pode ser uma boa equipe para isso. O clube vem tentando fortalecer seu elenco a cada temporada e a chegada de Thiago seria importante neste processo, algo que também foi feito com Ribéry no início da temporada, quando o francês deixou o Bayern de Munique.

Além da qualidade técnica, a dupla pode ser muito importante para liderar um elenco jovem com grandes expectativas para o futuro, que terminou a Serie A desta temporada na nona colocação.

Até por isso, de acordo com as informações do jornal, o contrato oferecido ao brasileiro será semelhante ao do veterano francês, que é válido por dois anos com vencimentos de quatro milhões de euros por temporada, sem contar os bônus.

Apesar de ser um dos grandes ídolos do PSG e capitão da equipe, Thiago também já conhece bem o futebol italiano. O zagueiro defendeu o Milan entre 2009 e 2012, onde conquistou um Scudetto e uma Supertaça da Itália.

Como seu contrato com o Paris se encerra ao final desta temporada, o jogador chegaria sem custos para a Fiorentina, o que facilitaria a negociação.

Mas antes disso, Thiago Silva ainda deve entrar em campo pela última vez com a camisa do PSG no domingo, contra o Bayern de Munique. O capitão poderá se despedir levantando o tão sonhado troféu da Liga dos Campeões pelo clube francês.