Thiago Silva enfim pode realizar sonho de Champions com PSG: “vim aqui pra isso”

Quando foi apresentado como jogador do PSG, em 2012, após ser contratado junto ao Milan, Thiago Silva se dizia feliz por fazer parte de um "time dos sonhos". Já naquela época os franceses gastavam consideráveis quantias de dinheiro no sonho de um título de Champions League, mas até enfim alcançar uma final europeia, agora em 2019-20, após bater o RB Leipzig por 3 a 0 na semifinal, o zagueiro brasileiro conviveu com uma realidade que tinha ares de pesadelo.

Thiago Silva vivenciou de perto as decepções causadas por eliminações muitas vezes decepcionantes no mata-mata europeu, inclusive sendo apontado como um dos vilões em algumas delas. O ídolo do Fluminense e Milan também construiu sua idolatria em Paris enquanto via o clube contratando jogadores do quilate de Ibrahimovic, Cavani, Neymar e Mbappé. E justamente nesta que pode ser sua temporada de despedida, o zagueiro e capitão conseguiu chegar ao último degrau que separa o sonho da realidade.

“Não foi nem um pouco fácil”, disse à RMC Sport após os 3 a 0 sobre o RB Leipzig, na semifinal desta Champions disputada dentro de Lisboa (por causa da pandemia do novo coronavírus), vitória essa garantida com grandes exibições de Neymar e Di María. “Mas hoje nós merecemos chegar à final. Estou muito orgulhoso da minha equipe. Jogamos de forma justa e somos muito fortes no ataque”.

“É histórico, mas ainda não é o final”, lembrou, enquanto ele mesmo já sonha com o título e talvez até mesmo com uma sequência no clube. Isso porque o PSG já havia manifestado que não renovaria o contrato do defensor de 35 anos, medida impopular também se levarmos em consideração a opinião dos torcedores parisienses. Mesmo com esta situação, e ao contrário de Edinson Cavani, Thiago aceitou estender brevemente o seu vínculo para conseguir jogar as partidas de Champions League – adiadas justamente pela paralização motivada pela Covid-19. Após a vitória na semifinal, o zagueiro surpreendeu ao falar que deseja se aposentar no clube.

“Eu quero me aposentar pelo PSG”, disse, sem explicar se pensa em pendurar as chuteiras ao término desta campanha ou se conseguiu chegar a um acordo com o clube. “Estou calmo mentalmente. Eu sou azul e vermelho”.

“Espero que possamos aproveitar juntos com o título. Eu vim para o PSG para isso. Agora estamos na final e só dependemos de nós. Vai ser muito complicado porque o Bayern e o Lyon (que se enfrentam nesta quarta, dia 19) estão jogando muito bem”, explicou. “Neste ano nós reconquistamos nosso equilíbrio. Estamos mais competitivos. Todos vão se lembrar do time que vier a conquistar esta Champions League”.