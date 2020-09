"Thiago Silva era nosso capitão e um exemplo para todos"

A saída de Thiago Silva é a saída do capitão do Paris Saint-Germain. O brasileiro fechou uma passagem de oito anos no Parc des Princes para ir para o Chelsea.

Como se sente o vestiário parisiense? Neste fim de semana, Presnel Kimpembe aproveitou a prévia do clássico francês contra o Olympique de Marseille para enviar uma mensagem de carinho ao zagueiro.

A nível individual, Kimpembe continua a liderar a defesa: "Para mim não mudou muita coisa neste momento, porque eu já era habitual na equipe titular".

“Onde se percebe a mudança é no vestiário, na vida do grupo. Thiago Silva foi um exemplo para nós, foi nosso capitão, alguém muito importante para nós e para o clube. Agora ele se foi e vamos ter que lidar com isso", acrescentou.

Sobre esse salto na hierarquia da defesa do PSG, também respondeu: "É um orgulho, é muita responsabilidade, adoro estar aqui. A pressão é positiva e quero muito crescer".