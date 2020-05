Thiago Silva relembra o "nascimento do monstro"

Antes de se tornar ídolo do PSG e capitão da Seleção Brasileira, Thiago Silva passou pelo Alvorada, Juventude, Porto, Dínamo de Moscou, Fluminense e Milan.

Mas o caminho não foi nada fácil. Em uma conversa com os canais de comunicação do Paris Saint-Germain, o 'Monstro" falou um pouco sobre a sua infância e as dificuldades do início de carreira.

"Meu padrasto me ajudou muito. Foi um cara que sempre me deu força, especialmente em momentos difíceis, como quando ia fazer teste e era reprovado. Ele chegava e dizia: 'vamos tentar em outro lugar, porque eu sei que você tem capacidade'. Mas com certeza foram momentos dolorosos para a gente. Eu pensei em desistir. Mas graças a Deus não desisti", disse.

"Se eu falar pra você que pensava que conseguiria, eu vou estar mentindo. Eu não pensava. A gente tinha um sonho, mas a certeza, não tinha."

"Uma coisa que me deixava triste, momentaneamente, era o fato de chegar em casa tarde, meus amigos estarem na rua, me chamarem para brincar e eu não poder, porque tinha uma responsabilidade no dia seguinte. Isso me doía, mas eu era tão apaixonado pelo futebol que fiz isso com muita paixão", revelou Thiago.

"Eu praticamente abdiquei de muitas coisas da minha infância para o trabalho. Naquele momento, era preciso fazer, até porque a gente passava uma fase difícil em casa".