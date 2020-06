Thiago Silva volta à França em meio a incertezas

Diante de tantas incertezas, Thiago Silva já sabe que não seguirá no PSG. A saída do capitão do time francês é certa e já foi anunciada pelo diretor de futebol Leonardo. Porém, o zagueiro e sua família estão de volta à Paris.

O zagueiro chegou ao Brasil ainda no começo de março, quando a Ligue 1 foi suspensa pela pandemia de Covid-19. Após quase três meses, o país começa a reabrir a economia e, em breve, o PSG deve começar sua preparação para o mata-mata da Liga dos Campeões. Lembrando que o clube foi declarado campeão francês.

"Voltando pra casa, obrigada Brasil, nossa família e nossos amigos, Deus no comando", escreveu o zagueiro na publicação em que anunciava sua volta à França.

Futuro indefinido

De saída do PSG, Thiago Silva não sabe onde jogará na próxima temporada. Dois ex-clubes do zagueiro aparecem como possíveis candidatos para contratá-lo: Milan e Fluminense.

O que separa o zagueiro do clube italiano, neste momento, é a idade do jogador e seu alto salário. Aos 35 anos (completa 36 em setembro), Thiago Silva não se encaixaria nos planos do clube rossoneri, que quer investir em jovens jogadores que tenham um custo menor.

Thiago Silva tem o terceiro maior salário na França: cerca de 1,5 milhões de euros (R$ 8,5 milhões na cotação atual) por mês.

O salário alto seria o maior empecilho para o Fluminense repatriar o jogador. Mas o namoro entre o Tricolor das Laranjeiras e o zagueiro é real. Com Fred fazendo campanha para o companheiro de seleção na Copa do Mundo de 2014 voltar ao clube, Thiago Silva se tornou sócio-torcedor do Fluminense e recebeu uma camisa personalizada do time.

Porém, o próprio zagueiro estaria relutante em voltar para o Brasil neste momento. Em entrevista recente, ele afirmou que "ainda tem objetivos na Europa a serem cumpridos".