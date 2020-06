Thiago Silva: os possíveis interessados e sua situação contratual

E Thiago Silva pode estar próximo de dar seu adeus ao PSG. Segundo o jornal L'Equipe, um dos mais tradicionais da França, o ídolo foi comunicado por Leonardo, diretor do clube, que não terá o seu contrato renovado.

Assim, depois de oito anos defendendo a equipe francesa, o defensor deve deixar os parisienses no final de agosto, com seu contrato sendo prorrogado até o término da Liga dos Campeões da Uefa. Com 35 anos, ainda tem muito mercado, seja na Europa ou no Brasil.

O principal clube brasileiro que surge como interessado é, obviamente, o Fluminense. Ídolo do clube desde sua primeira passagem, Thiago Silva é sonho de consumo da torcida tricolor. Nos últimos dias, atletas como Fred e até o presidente Mário Bittencourt vem citando tal possibilidade.

Mesmo assim, em crise financeira, seria uma contratação muito cara para a equipe carioca, uma das mais endividadas do país. Fred, no entanto, ao chegar, gerou repercussão e um "boom" em algumas receitas. Resta saber se o defensor teria força para fazer o mesmo. Se o atleta só puder assinar em agosto, a tendência é que chegue com as competições já retomadas aqui no Brasil

Mesmo que Thiago Silva já esteja se aproximando do fim de sua carreira, é impensável imaginar que o zagueiro não tenha mercado na Europa: o brasileiro vem fazendo excelentes temporadas com a camisa do PSG e sua saída, caso realmente aconteça, é apenas o desejo dos franceses de rejuvenescer o setor defensivo do clube.

Assim, se o defensor ficar livre no mercado, para contratá-lo, é de se imaginar que o Fluminense tenha que competir diretamente com equipes europeias ou até de outros mercados mais ricos, como a MLS ou ligas asiáticas, sempre procurando investir em jogadores de renome. Milan e Everton estariam interessados, de acordo com o Footmercato.

A preferência do jogador pode ser os Rossoneri, ainda segundo o L'Equipe, o brasileiro tem vontade de jogar a Copa do Mundo de 2022 e acredita que terá mais chances de atuar pela seleção caso fique na Europa. O jogador já defendeu o clube italiano por três temporadas: 2009-10, 2010-11 e 2011-12.