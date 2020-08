Thiago Silva no PSG: títulos, marcas e o seu lugar na história do clube

Thiago Silva já está na história como um dos maiores e melhores jogadores do Paris Saint-Germain. A caminhada do zagueiro no clube francês começou em 2012 e durou oito temporadas até chegar ao fim, em 2020. Aos 35 anos, o defensor não escondia sua vontade de até se aposentar no Parque dos Príncipes, mas os dirigentes optaram por não renovar o vínculo.

De qualquer forma, mesmo ciente de que não seguiria no PSG, Thiago fez questão de estender seu contrato, em meio ao prolongamento do calendário de jogos por causa da pandemia do novo coronavírus, e teve atuações de alto nível até fazer sua última partida: a final da Champions League, que terminou com derrota por 1 a 0 frente ao Bayern de Munique.

Apesar de uma decepção no último ato, vale destacar que foi a primeira vez que o PSG conseguiu chegar à uma final de Liga dos Campeões. Além disso, esta campanha 2019-20 fez aumentar a longa coleção de troféus conquistados pelo Paris desde a chegada do “Monstro”. Confira, abaixo, um resumo da história de Thiago Silva na equipe francesa.

A chegada em 2012

O fundo qatari que transformou o PSG em uma potência europeia chegou ao clube em 2011. Um ano depois, Thiago Silva chegava ao lado de Ibrahimovic, ambos oriundos do Milan, como as duas primeiras grandes contratações feitas nesta “nova era”.

Para contar com o “Monstro”, que em três temporadas também já havia construído uma relação de idolatria com o Milan, o Paris desembolsou 42 milhões de euros – o maior valor pago por um zagueiro até então. Em sua primeira temporada, Thiago já ajudou a nova equipe a ser campeã francesa.

Títulos, gols e outras estatísticas

Ao todo, com Thiago Silva o Paris Saint-Germain conquistou um total de 23 títulos oficiais: Ligue 1 (7 vezes), Copa da França (5), Copa da Liga (6) e Supercopa da França (6).

A Champions League foi a única pedra na chuteira, tanto do zagueiro quanto do PSG. Juntos, eles criaram grandes expectativas, mas, tanto coletiva quanto individualmente, muitas vezes decepcionaram quando o torneio europeu chegou à fase de mata-mata.

E foi justamente em sua última temporada com o Paris que o capitão do time deixou a sua melhor impressão na Liga dos Campeões: o brasileiro foi um dos grandes destaques na equipe que fez história ao chegar, pela primeira vez, em uma final. O tão ambicionado título não veio em um equilibrado duelo, que terminou com a vantagem mínima do Bayern. Thiago, contudo, deixou o clube como um gigante – tanto que a torcida francesa não escondeu a revolta por sua saída.

Desde sua chegada, Thiago Silva disputou um total de 315 partidas oficiais (sendo 309 como titular), sendo o sexto atleta que mais disputou jogos pelo clube. Foram 234 vitórias, 47 empates e 34 derrotas.

Segundo números levantados junto à Opta Sports, Thiago marcou 17 gols e deu sete assistências, contabilizando um total de 444 desarmes nos adversários – média de 1.48 roubadas de bola por partida.