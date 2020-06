Thiago Silva pode frustrar os planos do Barça com Todibo

No Camp Nou, eles já tinham encontrado um novo lar para Todibo. O Barça negociou sua transferência com o Everton. Tanto é assim que, no final de abril, era quase certo que a Premier seria seu destino.

Mas as coisas mudaram. O Everton continuou a procurar no mercado esses meses e encontrou a opção de Thiago Silva.

O experiente zagueiro do PSG encerra seu contrato em 30 de junho. Isso significa que o brasileiro irá a custo zero ao clube que escolher. E os 'toffees' acreditam que ele poderia se encaixar no esquema de Ancelotti.

No momento, Thiago ainda não decidiu o que fazer com seu futuro. Várias são as equipes que transmitiram suas propostas, agora ele deve decidir.

Se optasse pelo Everton, isso significaria que os ingleses esqueceriam Todibo, um dos nomes na agenda para o posto de zagueiro.