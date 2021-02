Thiago Silva provoca o PSG: "Não me ofereceram nem um euro para continuar"

Thiago Silva decidiu embarcar em uma nova aventura na Premier League após oito temporadas no PSG. Seu contrato chegou ao fim e o zagueiro fez as malas.

Ao 'Four Four Two' ele revelou que o PSG não mexeu um dedo para que ele ficasse. "Nunca me ofereceram nada. Nem me disseram um 'Thiago, aceita um euro para ficar conosco?' Absolutamente nada, o que foi muito preocupante", disse ele na conhecida revista.

Ele também os acusou de não o terem despedido como ele acha que merecia. “Tem algo pior do que isso. Mesmo no meio da pandemia, com três meses para planejar meu adeus, nada foi feito. Cara ... não estive lá apenas uma temporada ou alguns meses, foram oito anos como capitão e levantando troféus", Thiago Silva ergueu a voz.

E ele também disse que não foi o único maltratado. "Eu merecia muito mais respeito do que eles me deram. A mesma coisa aconteceu com Cavani", disse ele.

Após essa série de acusações, ele agradeceu. “Sou totalmente grato pelo que vivi lá. Além de toda essa parte do final, sempre me trataram bem”, suavizou.

Disse que, a certa altura, o PSG pensou melhor e tentou renová-lo, mas já era tarde: "Disse ao meu agente que podia começar a procurar um novo clube para mim, mas estava proibido de me dizer qualquer coisa até depois do nosso último jogo pela Liga dos Campeões. Depois da final contra o Bayern, encontrei Al-Khelaïfi e ele me disse que Leonardo queria falar comigo. Eu imaginei o que estava por vir, mas minha mente já estava longe do PSG".

Por fim, a história terminou com Thiago Silva no Chelsea: “Depois da final da Champions League, meu agente me ligou e disse que tinha uma oferta do Chelsea. Eu só tinha dois dias para decidir. Aceitei no dia seguinte, antes do encontro com Leonardo. Depois ele me perguntou se tinha assinado por outro clube. Respondi que não, mas que tinha dado a minha palavra ao Chelsea e que valia mais do que todo o dinheiro do mundo", concluiu.