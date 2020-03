Thiago Silva quer enfrentar o Borussia, custe o que custar

O Paris Saint-Germain encara o Estrasburgo, a última pedra no caminho antes de jogar contra o Borussia Dortmund, onde a equipe de Thomas Tuchel tem em jogo parte do sucesso ou do fracasso retumbante da temporada. E para isso ele precisa de todos seus jogadores ao máximo.

Uma das dúvidas é se o alemão pode contar com Thiago Silva e Ángel Di María, afetados por lesões individuais. 'Le Parisien' e 'L'Équipe' disseram que os dois chegariam e, nesta sexta-feira, o técnico de Paris voltou a ser positivo com suas evoluções.

"Estou mais otimista porque ele não sente mais dor", disse Tuchel sobre o zagueiro brasileiro, que se esforça para se recuperar do bíceps femoral.

"Depois de dez, onze dias, é exatamente a hora. Poderia jogar 15 ou 20 minutos neste sábado, mas o risco é grande. Vamos aumentar a intensidade sábado e domingo", continuou ele em relação à rotina de trabalho.

Ter Thiago Silva ou não condiciona os esquemas do PSG. Sem os sancionados Verratti e Meunier, ter o capitão influenciaria diretamente a posição de Marquinhos, capaz de jogar no meio-campo.

"Ele tem uma grande influência em tudo. Falo com Thiago quase todos os dias, ele está se preparando para o jogo de quarta-feira. Ele quer jogar sim ou sim, mas temos que decidir na terça ou quarta de manhã. Não podemos ficar impacientes e insistir demais ", disse ele sobre a atitude do brasileiro.