Thiago Silva sai enorme do PSG mesmo sem título - e cabe em muito time grande do mundo

Quando a Liga dos Campeões da Uefa foi retomada após a paralisação por conta da pandemia, havia muitas questões sobre o PSG. A expectativa sobre Neymar após os dois anos lesionado no mata-mata europeu, a saída de Cavani, a lesão de Mbappé no último jogo da temporada francesa. E o zagueiro Thiago Silva.

Não é tão comum um capitão chegar numa final de Champions League já avisado oficialmente de que não teria o contrato renovado. Faz parte do jogo, claro, mas Thiago Silva enfrentou Atalante e RB Leipzig sabendo que podia estar se despedindo do clube. Ele foi bem, o PSG também, e a última partida ficou para a grande decisão, perdida para o Bayern de Munique em Lisboa.

Apesar do grande reconhecimento no futebol europeu, Thiago Silva chegará aos 36 anos em setembro sem ter vencido o maior torneio do continente. Mas as atuações nessa reta final em Portugal, incluindo na decisão contra o Bayern, serviram para mostrar que há um grande zagueiro disponível no mercado.