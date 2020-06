Thiago Silva aparece em foto com carteira de sócio do fluminense e viraliza

O zagueiro Thiago Silva mais uma vez apareceu nas redes sociais para animar o torcedor do Fluminense. O clube carioca postou, nesta segunda feira (8), uma foto do jogador do PSG com máscara e camisa personalizada do time, além de uma carteirinha de sócio torcedor. A repercussão foi internacional.

Em final de contrato com a equipe francesa, as especulações sobre a volta de Thiago ao Fluminense se intensificaram depois do retorno de Fred. Em uma transmissão ao vivo na TV Flu, o atacante mandou um recado para o zagueiro, dizendo estar o esperando nas Laranjeiras.

Com a fala de Fred, torcedores começaram a invadir as redes sociais pedindo que Thiago voltasse ao clube que defendeu entre 2006 e 2008 e, um dos pedidos foi postado pelo jogador em seu Instagram

Agora, o sonho tricolor se intensificou ainda mais depois da foto postada pelo Fluminense - alguns chegaram a até a pensar que o zagueiro estava sendo anunciado pelo time, quando na verdade o intuito era só apresentar o jogador como o mais novo sócio do clube.

A carteira de sócio se tornou ainda mais simbólica depois que Fred sugeriu aos torcedores se associarem para que o presidente tricolor pudesse trazer Thigo ao Flu. E agora, novamente, o atacante, apareceu para animar a torcida com o comentário que deixou na postagem: "Conheço essa história… começou assim comigo".

A repercussão desta vez não ficou só por aqui, a imprensa francesa falou muito sobre o assunto durante esta segunda-feira. Grandes veículos do país, como L'Equipe, France Football e Le Parisien foram alguns que, com a foto, voltaram a questionar o futuro do jogador de 35 anos no PSG e sua possível volta para futebol brasileiro. "Um pista real sobre seu futuro ou reflexo simples de um fã do clube carioca?", questionou a Goal francesa, enquanto outros apontaram que a campanha deixa margem para dúvidas.

No momento, o zagueiro está no Brasil, durante a parada do futebol devido à pandemia de coronavírus Covid-19. A volta para Paris deve acontecer apenas no dia 22 de junho, uma vez que a Ligue 1 já teve o seu final decretado, sagrando Thiago heptacampeão da competição, sempre defendendo as cores do PSG.