Choupo-Moting passeia pelas praias dos Camarões com seu pai, Thiago Silva solta pipa com a família no Brasil, Kimpembe aproveita a infância de seu filho...

O PSG compilou um vídeo com alguns 'stories' de seus jogadores das equipes masculina e feminina, nas quais mostram como estão lidando, em suas respectivas casas, em Paris ou em seus países de origem, com a quarentena.