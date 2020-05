Confira a incrível trajetória de Thiago Silva no Paris Saint-Germain. Contratado junto ao Milan em 2012, o brasileiro logo se tornou um dos líderes da equipe. Em 2018, alcançou a marca de jogador com mais jogos como capitão da história do clube. Com 20 títulos até 2020, o zagueiro é uma das lendas do PSG.