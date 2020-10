Thiago supera Covid-19 e volta a treinar

Thiago Alcântara não começou sua história no Liverpool com o pé direito, mas terá tempo para confirmar as expectativas. Depois de estrear com a camisa vermelha, o meio-campista testou positivo para Covid-19.

O jogador hispano-brasileiro teve de ser isolado, seguindo o rígido protocolo da Premier League para a minimizar os riscos da pandemia. Para encerrar sua quarentena, iniciada em 29 de setembro, ele obteve resultado negativo nos testes PCR.

Era o que faltava para que Thiago pudesse ser reintegrado ao trabalho junto aos colegas. No entanto, ele não pode não ter condições de estar na escalação para o jogo do próximo sábado contra o Everton.

Como o meia desenvolveu sintomas da Covid-19, ele ainda não consegue treinar com 100% de condições e ainda precisará retomar a forma para poder atuar plenamente.

Será necessário ver como será a evolução de Thiago ao longo da semana para saber se Klopp o coloca, pela primeira vez, entre os onze iniciais do Liverpool.