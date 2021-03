Thiago vê o Liverpool na luta pela Champions League

Aos 29 anos e depois de mostrar seu melhor rendimento em um percurso histórico pelo Bayern de Munique, Thiago Alcántara passa agora por momentos bastante difíceis em um Liverpool que luta para estar entre os quatro primeiros da competitiva Premier League.

Apesar de não ter mostrado o seu melhor nível em Anfield, o talentoso meia entrou para a lista de um Luis Enrique que continua apostando em unir juventude e experiência em partes iguais no início da caminhada da Seleção da Espanha para o Qatar 2022.

"Nesta Seleção Espanhola há gente muito jovem e também gente com grande experiência. Essa mistura é muito boa para o grupo", comentou Thiago sobre o atual estado da 'La Roja' numa entrevista à 'AS' de olho no jogo contra a Grécia.

O ex-jogador do Barcelona analisou o momento da Seleção e, apesar de hoje parecer prevalecer um estilo mais físico, Thiago acredita que a equipe se manterá fiel ao estilo que tantas alegrias deu ao país há uma década.

“Gostamos de dominar e controlar o jogo. Isso é algo que tem caracterizado o futebol espanhol em geral nos últimos anos. Neste momento, com as últimas novidades que vimos, podemos sonhar em vencer qualquer um”, afirmou um jogador que, quando questionado pelos companheiros, quis destacar a voracidade do capitão Sergio Ramos.

“O de Sergio Ramos é... Ele tem tido muito sucesso e é reconhecido mundialmente. E apesar de tudo isso, ele sempre continua querendo mais e mais”, disse o meia.

Além da 'La Roja', Thiago também falou sobre a situação atual de um Liverpool que, com o título da Premier já impossível, deve concentrar todos os esforços na Champions League. "A Champions League é o ponto alto do ano. O Liverpool luta entre os grandes da Europa para voltar a ser campeão desta competição", explicou.

Precisamente, o time 'red' enfrentará na Liga dos Campeões um Real Madrid que Thiago Alcántara quis elogiar alguns dias antes do jogo. "Receberemos a partida com todo o respeito do mundo. Será um grande jogo, o Real Madrid é uma equipe fantástica", disse o ex-jogador da base do Barça.

Por fim, Thiago revelou que conseguiu poderia ter voltado à LaLiga antes de ir para a Premier. “Tive chances de voltar, mas para mim estava claro. Sair do Bayern e ir viver a experiência da Premier, uma liga muito competitiva. Quando recebi o telefonema do treinador e do clube foi uma decisão fácil escolher o destino, mas foi difícil escolher se eu realmente queria deixar o Bayern", concluiu.