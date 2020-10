Thomas estreou como 'gunner' na derrota para o City

A estreia de Thomas Partey com o Arsenal não saiu como o ganês gostaria. Ele não foi titular, entrou tarde no jogo, quando o Arsenal já perdia por 1 a 0, e, além disso, viu seu primeiro amarelo como 'gunner'.

Mikel Arteta decidiu dar minutos à sua última contratação do verão, Thomas Partey, aos 83 minutos. Foi uma mudança dupla, já que o ganês acompanhou Nketiah a campo. Ele entrou no lugar de Xhaka; seu parceiro, por Pépé.

As mudanças não funcionaram e o Arsenal acabou perdendo para o City no Etihad, graças ao gol de Sterling no primeiro tempo.

Para completar, Thomas acabou recebendo cartão amarelo. Uma estreia que poderia ter sido bem melhor para o jogador.