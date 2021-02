Müller sobre o Palmeiras: "Conheço o clube, mas não cada jogador"

Se os favoritismos se confirmarem, Palmeiras e Bayern de Munique vão protagonizar a grande final do Mundial de Clubes da Fifa no próximo dia 11 de fevereiro. Os dois ainda tem que passar pela semifinal, porém já estão de olho no confronto.

Multicampeão atuando pelo Bayern de Munique, Thomas Müller concedeu uma entrevista ao 'Esporte Espetacular', da 'TV Globo', e o assunto foi, claro, o Mundial. O atacante disse que conhece o possível adversário na final, porém que ainda não tem informações muito profundas - o foco agora é na semifinal.

“Eu conheço o Palmeiras, o clube, mas não conheço cada jogador, ou como jogam, a situação no Campeonato Brasileiro. Essas informações nós vamos ter nos próximos dias”, disse o jogador alemão.

E se o Palmeiras, campeão da Libertadores, é um dos favoritos para esta edição do Mundial, em 2013 era o Atlético-MG. O Galo, porém, não passou do Raja Casablanca na semifinal, e acabou não enfrentando o Bayern, que foi o grande campeão E foi justamente por causa do time mineiro que Müller guarda a conquista com carinho.

“Ronaldinho Gaúcho estava naquela competição também, então foi um pouco especial. Foi uma ótima competição e nós ficamos felizes de vencê-la.

Assim como o companheiro de equipe Serge Gnabry, Müller garantiu que, ao contrário do que muitos falam sobre times europeus no Mundial, o Bayern tem interesse em conquistar o título e que vai entrar em campo para ganhar. A meta é aumentar a coleção de troféus que o time ganhou na temporada passada.

“Nós queremos ter a chance de completar nossa coleção de troféus na temporada", disse. "O Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões da UEFA são um pouco conectados, na nossa opinião, e quando você ganha a Champions você tem a chance de ganhar o Mundial. Queremos alcançar essa meta, vamos em busca do título mundial”, completou Müller.

A estreia do Bayern será na segunda-feira (8), contra o Al Ahly, do Egito, em jogo válido pela semifinal. Já o Palmeiras enfrenta o Tigres, do México, no domingo (7). Os dois times que passarem se encontram na final, dia 11.