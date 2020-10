VÍDEO: Thomas Partey impressiona em treino do Arsenal

A primeira vez de Thomas Partey com a camisa de seu novo clube, o Arsenal, aconteceu em um complicado jogo contra o Manchester City de Guardiola. Sua primeira atuação aconteceu aos 83 minutos, ao ser substituído por Xhaka.

Já na Liga Europa, ele estreou nesse dia 22/10 contra o Rapid Wien e seu time ganhou por 2 a 1 com gols de David Luiz e Aubameyang.

No vídeo acima, você confere alguns momentos de puro talento no jogador em treino com sua nova equipe.