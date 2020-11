"Thomas pode igualar o que Vieira fez no Arsenal"

O Arsenal derrotou o Manchester United em Old Trafford com um gol de pênalti de Pierre-Emerick Aubameyang. Os 'gunners' estão empolgados e estão cada vez mais gostando da contratação de Thomas Partey, que já é um pilar fundamental de Mikel Arteta.

Foi nada menos do que a primeira vitória do Arsenal em terras mancunianas em 14 anos e o ganês também impressionou com os seus 90 minutos. Dele falou em 'Sky Sports' o mítico 'demônio vermelho' Roy Keane, que usou palavras importantes para se referir a Thomas.

"Ele é excepcional. Veio de uma grande equipe, jogou em grandes competições. Quanto mais eu olho para ele, mais desejo que ele estivesse no meio-campo do Manchester United", disse Keane. Palavras semelhantes às de Barnes, que disse ser uma opção melhor do que Van de Beek.

Mas a mais importante das declarações do ex-United veio depois, quando ele comparou Thomas Partey a Patrick Vieira, uma lenda do Arsenal que disputou 336 partidas em quase uma década em Londres.

“Ele é grande, forte, agressivo... Acho que esse menino pode igualar o que Patrick Vieira fez. E ele gosta de jogar pra frente, parece confortável com a bola. Tem serenidade, bom primeiro toque... ”, concluiu o Irlandês.