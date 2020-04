Thomas Tuchel espera que o futebol volte logo

A pandemia do coronavírus parou o mundo. A bola não pode rolar em várias ligas e a indefinição toma conta de todas as instituições, mas uma coisa é certa: todos estamos com muita saudade do futebol.

O treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel não é diferente e espera que a bola volte a rolar pelos gramados do mundo o quanto antes.

"Espero que a atividade volte em breve para distrair todas as pessoas que precisam ficar em casa. Às vezes, em situações complicadas e com medo de suas famílias, o futebol pode ser uma boa fuga", disse aos canais do PSG.

"Há coisas mais importantes que o futebol. É claro que todos queremos que a Europa e o mundo se recuperem rapidamente. Temos que permanecer fortes e não perder a fé. É importante rir e ter calma. Não é fácil, mas é possível", concluiu.