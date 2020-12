Thuram, arrependido de sua cuspida em rival: "Peço perdão"

O árbitro Frank Willenborg, a pedido do VAR, mostrou o cartão vermelho a Marcus Thuram na reta final do 'Gladbach-Hoffenheim por cuspir no rosto de um adversário. Agora, o atacante enfrenta uma forte sanção por uma atitude reprovada por unanimidade.

O próprio jogador, minutos após o término da partida, se desculpou por meio de suas redes sociais: “Aconteceu algo que não é da minha índole e que nunca deveria acontecer. Reagi a um adversário de forma errada e algo aconteceu por acidente e não intencionalmente. Peço desculpas a todos, Stefan Posch, meus adversários, meus companheiros, minha família e todos que viram minha reação. Logicamente, aceito todas as consequências do meu gesto", disse ele.

O treinador do Borussia Mönchengladbach, Marco Rose, afirmou, após o jogo em que a sua equipe perdeu por 1-2, que "em nome do clube e pessoalmente como treinador, gostaria de pedir desculpa pelo incidente com Marco Thuram e pelo cartão vermelho" .

"Algo assim não pertence ao futebol. Foi além de todos os limites e não é apropriado. Marcus Thuram é um bom jogador e uma boa pessoa, ele é muito atencioso e bem-educado. Seus fusíveis podem ter explodido naquele momento, é a única forma que posso explicar. Sinto muito. Ele prestou um péssimo serviço à equipe ao fazer isso" , disse o treinador.