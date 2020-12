Thuram expulso... por cuspir na cara de rival!

Uma sanção forte e exemplar foi aplicada a Thuram. Ou, pelo menos, deveria ser. Com a situação do COVID-19 como está, cuspir na boca de um rival deveria ser impensável para qualquer jogador. Mas não foi para o filho de Lilian, que não se lembrou do coronavírus nem do VAR.

O Borussia Mönchengladbach saiu à frente no primeiro tempo, mas Kramaric, a 15 minutos do fim do jogo, empatou o jogo. Quatro minutos depois, o camisa 10 encarou Posch e, após se enfrentarem, cuspiu na cara dele.

O árbitro recorreu ao VAR e não precisou de muito mais. Thuram viu um vermelho direto por conta de tal gesto feio, ainda mais agravado por conta da pandemia, e o jogador do Hoffenheim, levou amarelo pela discussão com o atacante.

Uma dura sanção é esperada para o jogador que, acima de tudo, viu como seu 'Gladbach acabou perdendo o jogo depois de ser expulso com um gol de Sessegnon aos 86'.