40.000 euros e seis jogos: Thuram é punido por cuspir na cara de rival

O Tribunal Desportivo da Federação Alemã de Futebol (DFB) concordou na última segunda-feira em sancionar o francês Marcus Thuram, do Borussia Mönchengladbach, com seis jogos de suspensão e uma multa de 400 mil euros, por cuspir no rosto de um adversário.

Thuram, que já havia sido punido pelo próprio clube com multa equivalente a um mês de salário, foi expulso com cartão vermelho direto na partida pela Bundesliga onde o 'Gladbach enfrentou o Hoffenheim no sábado passado por cuspir em Stefan Posch após uma discussão.

Essas seis partidas de suspensão "se aplicarão diretamente a cinco jogos entre a Bundesliga e a Copa da Alemanha. O sexto jogo de suspensão será condicional até 21 de dezembro de 2021. O Borussia acatou a decisão", disse o clube em suas redes.

Thuram foi punido apesar de ter se arrependido da atitude. "Aconteceu algo que não é do meu caráter e que nunca deveria acontecer. Reagi a um oponente da maneira errada e aconteceu acidentalmente e não por querer. Peço desculpas a todos, a Stefan Posch, aos meus rivais, aos meus companheiros de equipe. minha família e todos que viram minha reação. Claro, aceito todas as consequências da minha atitude", disse ele.