Brasileirão: as prováveis escalações de Corinthians e Coritiba

O Corinthians terá sua primeira partida como mandante no Campeonato Brasileiro e busca a primeira vitória na competição nacional. O visitante é o Coritiba, que não pontuou em suas três rodadas iniciais.

O duelo está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira e terá transmissão da Premier para todo o Brasil. A Globo transmitirá para RS, SC, PR, SP, GO, TO, MS, AL, CE, MA e PA, além do Distrito Federal.

Depois de sofrer virada para o Atlético Mineiro e empatar com o Grêmio, o time paulista vem com uma partida a menos devido ao adiamento da estreia, quando disputava a final do Paulista.

Para esta quarta-feira, Tiago Nunes deve ter o retorno de Fagner. Gabriel e Éderson disputam vaga no meio de campo em um time que pode ter mudanças na frente, entre Mateus Vital, Everaldo e Léo Natael.

Tiago Barroca, por sua vez, chega pressionado após três derrotas e deve manter a base da equipe. Renê Júnior foi expulso no último jogo e será ausência do Coritiba. Recuperados, Matheus Sales, Patrick Vieira e Giovanni voltam a estar disponíveis.

Confira no vídeo a entrevista de Tiago Nunes. O treinador do Corinthians ressaltou que já acompanha o trabalho de Eduardo Barroca, técnico do Coritiba, desde quando dirigia as categorias de base e analisou o time dirigido por ele.

As prováveis escalações

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Sidcley; Gabriel (Éderson), Cantillo, Ramiro, Luan e Everaldo (Léo Natel ou Mateus Vital); Jô.

CORITIBA: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Galdezani (Matheus Sales) e Yan Sasse; Matheus Bueno (Neílton), Robson e Igor Jesus.