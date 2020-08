Tiago Nunes vê "bom futebol" do Corinthians na derrota para o São Paulo

O São Paulo recebeu o Corinthians neste domingo no clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Falhas dos goleiros foram fundamentais para o resultado final, que teve gols de Hernanes, Ramiro e Brenner.

Com a vitória, o Tricolor agora é o vice-líder e soma 13 pontos, dois a menos que o Inter. O Timão segue com cinco pontos em cinco partidas, ocupando a 13ª colocação.

Após a partida, Tiago Nunes comentou o desempenho da equipe e avaliou como bom o desempenho. "No meu ponto de vista, jogamos um bom futebol. Clássico, jogo duro, emocionalmente difícil. Conseguimos fazer uma partida equilibrada com o São Paulo. Eles têm dominado aqui dentro, fazendo volume de jogo. Equilibramos esse volume a maior parte do tempo", disse o técnico.

"Faltou resultado. Tivemos uma atuação consistente em se tratando de um clássico. Em outras, não jogamos bem, mas tivemos resultado. Faltou um pouco de atenção nos últimos detalhes para não sofrer os gols", acrescentou.

Confira no vídeo o trecho do depoimento do treinador alvinegro em que ele afirma que o desgaste físico contribuiu para a desatenção no final do jogo, quando saiu o segundo gol do adversário.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians visita o Goiás pela sétima rodada. Um dia depois, o São Paulo sai de casa para enfrentar o Atlético Mineiro.