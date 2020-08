VÍDEO: Tiago Nunes analisa desempenho na vitória sobre o Mirassol

No último domingo, 02/08, o Corinthians enfrentou o Mirassol e conseguiu garantir a vaga na final do Paulistão após vencer por 1 a 0, com gol de Éderson aos 72 minutos.

No vídeo acima, você confere uma entrevista com o técnico da equipe vencedora, Tiago Nunes, analisando o desempenho do Timão.