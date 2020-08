VÍDEO: Tiago Nunes analisa empate do Corinthians contra o Fortaleza

O Corinthians contou com um belo gol de Luan para empatar contra o Fortaleza pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Com isso, o Timão chega a cinco pontos conquistados em quatro jogos e busca uma sequência de vitórias.

A próxima chance de tentar uma regularidade positiva será no clássico contra o São Paulo, marcado para as 11h do próximo domingo no Morumbi. Veja o que disse Tiago Nunes após o empate contra o time cearense.