Tiago Nunes demitido: quem será o próximo treinador do Corinthians?

Após 26 jogos, nove vitórias, dez empates e sete derrotas – a última delas no clássico contra o Palmeiras, pela nona rodada do Brasileirão – Tiago Nunes não é mais treinador do Corinthians. O clube tomou a decisão na noite desta sexta-feira (11).

Tiago chegou repleto de expectativas pelo excelente trabalho feito em duas temporadas no Athletico-PR, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019. No Corinthians, contudo, encontrou dificuldade para implementar sua filosofia de jogo e os resultados não foram os esperados.

Desta forma, agora o Alvinegro Paulista começa a pensar em quem pode ser o seu próximo treinador. Para o duelo deste domingo, contra o Fluminense, o time será dirigido pelo auxiliar Dyego Coelho – de acordo com informações do repórter Flávio Ortega, da 'ESPN', que também noticiou a demissão de Tiago Nunes.

Confira, abaixo, alguns nomes que estão livres no mercado de treinadores.

Sylvinho

Ex-jogador do Corinthians e um dos sonhos de Andrés Sanchez, Sylvinho está sem clube desde que foi demitido do Lyon, da França, na temporada passada.

Dunga

Outro ex-jogador do Timão que está sem clube, e volta e meia é lembrado quando algum time fica sem treinador, é Dunga. O capitão do Tetra pela seleção brasileira (onde também foi treinador) jogou no Corinthians em 1984 e 1985.

Luiz Felipe Scolari

Seria estranho, no mínimo, ver Luiz Felipe Scolari treinando o Corinthians, por causa de toda a sua história com o Palmeiras? Com certeza, mas Felipão é outro nome disponível no mercado.

Zé Ricardo

Com passagens por Flamengo, Vasco, Botafogo e Internacional, Zé Ricardo está sem clube desde 2019, quando passou pela equipe gaúcha.

Oswaldo de Oliveira

Campeão paulista, brasileiro e mundial pelo Corinthians, Oswaldo de Oliveira não foi feliz em sua última passagem pelo clube, em 2016, mas também está no mercado.

Dorival Junior

Dorival Júnior já treinou Palmeiras, Santos e São Paulo. Sem clube desde sua recente demissão do Athletico-PR, poderia ser um dos raros a terem a honra de treinar os quatro gigantes do estado de São Paulo.

Roger Machado

Recentemente demitido do Bahia, também está no mercado.

Miguel Ángel Ramírez

O espanhol, campeão da Copa Sul-Americana com o Independiente del Valle (inclusive eliminando o Corinthians na semifinal) segue no clube equatoriano. Entretanto, é um nome que ganhou força no mercado brasileiro.