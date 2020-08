VÍDEO: Tiago Nunes vive momento especial na carreira

Treinador do Corinthians ressaltou que mesmo com diversos títulos já conquistados por outros clubes, chegar a uma decisão de Campeonato Paulista é um momento diferente em sua carreira. Tiago Nunes falou ainda sobre a boa fase do volante Éderson, que marcou um gol pela terceira partida consecutiva e foi decisivo na vitória diante do Mirassol, por 1 a 0.