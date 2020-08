VÍDEO: "Esse é um ano de transformação no Corinthians"

O Corinthians terá sua primeira partida como mandante no Campeonato Brasileiro e busca a primeira vitória. O jogo contra o Coritiba está marcado para as 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira. Veja as prováveis escalações e onde assistir.

É a terceira partida da equipe de Tiago Nunes na competição nacional após decepcionar na Libertadores e no Paulista. Confira o vídeo em que o técnico comenta sobre a situação do clube. Ele vê a temporada como um momento de mudanças.