Tiago Nunes exalta desempenho defensivo do Corinthians

Com o gol marcado por Gil, o Corinthians garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras na Arena em Itaquera, em partida válida pelo retorno do Campeonato Paulista de 2020. Agora, o time de Tiago Nunes precisa torcer para um resultado paralelo para evitar sua eliminação.

Após a partida, o treinador comentou a vitória no clássico pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, após a interrupção de 128 dias. A consequência dessa pausa nos trabalhos foi um dos pontos destacados por ele.

“Natural que com um tempo tão grande de parada que exista dificuldade, que o time sinta o ritmo de jogo, o físico. Só adquire jogando, mas tendo em vista a importância do jogo, o momento do clube, a grandiosidade do clássico, o que fica é a atuação consistente da parte defensiva”, avaliou.

As atuações de Danilo Avelar e Ramiro, que voltaram de lesão, também foram analisadas por Tiago. “Foi muito bem o Ramiro, que já vinha exercendo a função, dá muito ritmo, consistência de jogo, faz o setor funcionar, tem presença ofensiva, defende bem também. E o Avelar tem todos os atributos para ser um grande zagueiro, foi muito bem, a exemplo do Carlos, que fez uma combinação boa por ali”, comentou.

“No primeiro tempo, jogou bem, no segundo tempo não teve as melhores oportunidades, mas teve uma postura defensiva forte, consistente. Mas, o mais importante neste momento foi o resultado, acreditar que podemos classificar, mas principalmente levantar a autoestima do grupo e do torcedor”, finalizou.