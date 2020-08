Tiago Nunes explica ausência de Luan contra Atlético-MG

O Corinthians perdeu de virada por 3 a 2 em sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Após a partida, o técnico do Timão comentou mais uma decepção após a perda do título paulista e a eliminação precoce na Libertadores.

“Penso que a sequência dos jogos acaba trazendo uma sobrecarga maior no segundo tempo. Hoje fizemos o sétimo jogo em 21 dias, sendo que seis jogos anteriores pelo Campeonato Paulista com caráter decisivo. Isso traz uma implicância física e emocional muito grande, em termos de semifinais e finais, jogos muito desgastantes fisicamente, e também lógico a própria qualidade do adversário, que traz dificuldades para a nossa equipe”, avaliou Tiago Nunes.

O técnico avaliou o desempenho da equipe diante da marcação do time de Jorge Sampaoli e lamentou o desperdício da chance de fechar o placar com o terceiro gol.

“A gente demorou a encaixar a marcação na equipe do Atlético. E também (faltou) ficar um pouco mais com a bola, o Atlético subiu a marcação desde o início. Quando a gente conseguiu sair dessa pressão, trabalhar a bola com toques mais curtos e tocar a bola de lado, a gente conseguiu sair dessa pressão. Tivemos a chance clara de fazer o terceiro gol, que praticamente iria sacramentar o resultado. Então tivemos essas dificuldades, lógico que quando sofremos os gols tivemos que expor um pouco mais a equipe para buscar o empate”, comentou.

O grande reforço da temporada não atuou. Luan esteve no banco de reservas na partida em Belo Horizonte e teve ausência justificada pelo treinador - confira a entrevista no vídeo.

“Foi pela questão física, para preservar ele. Ele vinha em uma sequência de jogos muito grande, apanhou muito nesses dois jogos das finais e saiu machucado, então a gente resolveu dar um fôlego para ele, não utilizei e nem pensei em utilizá-lo durante o jogo, mas a gente queria que ele estivesse no contexto da equipe até para valorizar a presença do Araos no jogo, mas para o sábado ele já retorna à equipe”, explicou.

A próxima partida do Timão será contra fora de casa contra o Grêmio às 19h (horário de Brasília) do sábado.