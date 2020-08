De acordo com o treinador do Corinthians, jogadores que foram para a cobrança na final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, foram os que tinham melhor aproveitamento na semana e estavam mais preparados mentalmente. Técnico, porém, disse que mais importante é ressaltar o desempenho do time ao longo da partida do que a decisão de penalidades.