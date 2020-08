Treinador do Corinthians analisa que equipe alvinegra teve algumas oportunidades de definir o jogo ainda no primeiro tempo, mas acabou desperdiçando a chance de marcar o terceiro gol, fala de um pênalti contra o Corinthians no segundo tempo e analisa desempenho do time mineiro, dirigido por Jorge Sampaoli, após a derrota por 3 a 2, na estreia do Campeonato Brasileiro.