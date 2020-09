Tiago Nunes fala sobre expulsão de Fagner no dérbi: "Determinante na partida"

Após derrota por 2 a 0 para o rival Palmeiras dentro da Neo Química Arena, aumentaram as críticas sobre o trabalho de Tiago Nunes, que tem nove vitórias, sete derrotas e dez empates em 26 jogos no comando do Corinthians.

O resultado deixa o Timão na 14ª colocação da tabela, com nove pontos somados em oito jogos. Na próxima rodada, a equipe visita o Fluminense em duelo marcado para o domingo.

Confira no vídeo a entrevista de Tiago Nunes, que falou sobre a expulsão de Fagner no dérbi e considerou a decisão da arbitragem determinante para o jogo.