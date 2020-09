O Corinthians ficou no empate por 2 a 2 com o Botafogo na Neo Química Arena, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

Após o jogo, o técnico Tiago Nunes concedeu entrevista e projetou clássico contra o Palmeiras. Confira no vídeo em que ele prevê um "jogo de detalhes".