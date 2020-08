VÍDEO: "Temos que crescer em termos de pontuação para melhorar"

O São Paulo recebeu o Corinthians neste domingo no clássico válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Falhas dos goleiros foram fundamentais para o resultado final, que teve gols de Hernanes, Ramiro e Brenner.

Com a vitória, o Tricolor agora é o vice-líder e soma 13 pontos, dois a menos que o Inter. O Timão segue com cinco pontos em cinco partidas, ocupando a 13ª colocação.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians visita o Goiás pela sétima rodada. Um dia depois, o São Paulo sai de casa para enfrentar o Atlético Mineiro.

Confira no vídeo o trecho da entervista do treinador Tiago Nunes em que ele fala do que sua equipe precisa para evoluir na competição.