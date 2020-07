Tiago Nunes testa no dérbi seu maior trunfo no clube: clássicos

O Corinthians do técnico Tiago Nunes pode ser o primeiro grande clube do futebol paulista eliminado do Estadual já na retomada da competição. Para isso, basta que o Timão não vença o clássico contra o Palmeiras, que deve acontecer dia 22. Para evitar mais esse desapontamento no seu início de trabalho, o treinador vai usar seu grande trunfo até o momento no clube: o bom desempenho em clássicos.

Apenas mediano no geral, com duas vitórias, cinco empates e três derrotas no Campeonato Paulista, Tiago Nunes assegurou três pontos no seu primeiro clássico, contra o Santos, na Arena Corinthians, e depois buscou um ponto diante do São Paulo, no estádio do Morumbi.

Além do resultado, o desempenho em ambas ocasiões chama a atenção. Diante do Peixe, na vitória por 2 a 0 em casa, o Corinthians foi muito superior ao adversário e poderia até ter ampliado o marcador. Janderson, que fez o segundo gol no início da etapa final, foi expulso na comemoração e freou o ímpeto dos anfitriões.

Já contra o São Paulo, o clube do Parque São Jorge visitou o rival apenas três dias depois de ser eliminado da Copa Libertadores, em uma dolorosa queda após vitória por 2 a 1 dentro de casa, causada pelo gol marcado pelo Guaraní-PAR como visitante.

Mesmo assim, o Corinthians não abdicou de atacar o adversário, viu Boselli perder duas ótimas chances de gol e, ainda que o clássico tenha terminado em reclamação tricolor por um suposto pênalti de Camacho em Igor Gomes, deixou o Morumbi de cabeça erguida mesmo com o empate por 0 a 0.

Agora, frente ao maior rival, Nunes tentará resgatar um pouquinho da confiança perdida com os pontos desperdiçados frente a times como Água Santa e Ponte Preta, dois candidatos ao rebaixamento.

Com 11 pontos, o Corinthians está cinco atrás do Guarani, segundo colocado no seu grupo. O Red Bull Bragantino, com 17, já não pode ser ultrapassado por ter três vitórias a mais (5 a 2) restando duas rodadas da fase classificatória.