Tiago Volpi pega pênaltis e Flamengo vê liderança escapar

O Flamengo recebeu o São Paulo pela última partida do primeiro turno podendo assumir a liderança do Brasileirão após a derrota do Inter, no sábado, contra o Corinthians. Apesar do gol logo no início, o jogo ficaria complicado em dia inspirado dos tricolores.

O primeiro tempo foi quente e iniciou com os anfitriões abrindo o placar aos cinco minutos. Em bola lançada pelo alto, Vitinho desviou de cabeça no meio de campo, Pedro dominou, ajeitou na entrada da área e finalizou para dentro.

O jogo corrido teve a reação do São Paulo surtindo efeito antes dos 20 minutos após cruzamento de Reinaldo. Natan desviou de cabeça e a bola sobrou para Tchê Tchê bater de primeira e empatar com uma bela finalização da entrada da área.

O VAR precisou entrar em ação aos 30 minutos para conferir um lance entre Diego Costa e Everton Ribeiro dentro da área. O juiz havia visto jogada normal, mas as imagens mostraram que houve pênalti sobre o meia do Flamengo. Bruno Henrique cobrou no canto direito de Tiago Volpi, que saltou bem e evitou o segundo gol rubro-negro.

A virada chegou aos 45 minutos com Brenner. Reinaldo cruzou da esquerda, Gustavo Henrique afastou mal e a bola sobrou para o jovem atacante bater de primeira para dentro do gol.

Na volta do intervalo, o São Paulo partiu para cima e exigiu duas defesas de Hugo, em finalizações de Sara e Reinaldo. Após as tentativas frustruadas, a pressão resultou em pênalti já aos 58 minutos.

O VAR teve que ser acionado após um contato de Gustavo Henrique sobre Bruno Alves. Reinaldo cobrou no lado oposto ao escolhido pelo jovem goleiro flamenguista e fez o terceiro do Tricolor.

O jogo mantinha a intensidade da primeira etapa e Tiago Volpi voltou a brilhar com novo pênalti defendido. A falta dentro da área foi cometida por Daniel Alves após boa jogada de Gerson.

Sem precisar consultar o a videoarbitragem, o juiz autorizou a cobrança de Pedro. O atacante bateu no mesmo canto escolhido pelo goleiro do São Paulo, que se tornava o nome da vitória.

Faltando dez minutos para o fim da partida, a equipe visitante completou a goleada com gol de Luciano e assistência de Volpi. O atacante recebeu lançamento em velocidade nas costas da marcação, dominou ganhando dividida com Natan e mandou para dentro.

Com o resultado, o time de Fernando Diniz chega a 30 pontos e é o quinto colocado na tabela. A equipe de Domènec Torrent continua na vice-liderança com os mesmos 35 pontos do Inter.

O São Paulo recebe o Goiás no próximo sábado pela 20ª rodada, a abertura do segundo turno. Um dia depois, o Flamengo visita o Atlético Mineiro.