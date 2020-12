Tigres conquista a Concachampions pela primeira vez

A Champions League da Concacaf já tem seu grande campeão da edição de 2020. O Tigres derrotou o Los Angeles FC na final em jogo único e levantou o troféu pela primeira vez.

A partida, realizada em Orlando, nos Estados Unidos, acabou com placar de 2 a 1. O Los Angeles abriu o placar com Diego Rossi aos 61 minutos de jogo, mas a virada aconteceu logo em seguida.

Hugo Ayala foi o responsável por empatar, aos 72 minutos, e o grande nome do time, André-Pierre Gignac, garantiu a virada aos 84 e foi eleito o melhor jogador da competição.

O time mexicano chegou a sua quarta final nos últimos cinco anos e finalmente conquistou o título. Para chegar à decisão, a equipe mexicana eliminou o Olimpia (Honduras), enquanto a equipe dos Estados Unidos havia garantido a classificação ao derrotar o América (México).

Com a conquista, o Tigres participará do próximo Mundial de Clubes, marcado para fevereiro no Catar.