Vice do Tigres não foi 'de igual para igual', mas time foi prejudicado

Quando o Liverpool conquistou o Mundial de Clubes em 2019, a grande polêmica foi sobre a terminologia de uma avaliação. Alguns disseram que o Flamengo jogou de igual para igual e não pareciam aceitar outra sentença para abordar o duelo contra os ingleses – que foram superiores na vitória por 1 a 0. O grande mérito da equipe então treinada por Jorge Jesus foi não abaixar a cabeça e ter a coragem para olhar no olho do time de Klopp. Conseguiu e competiu, de forma admirável, à sua maneira.

O vice do Tigres frente ao Bayern, agora em 2021 no Mundial de 2020, não mostrou o adversário dos europeus querendo jogar pra frente, como fez o Flamengo de 2019. Os mexicanos, que eliminaram o Palmeiras na semifinal, se fecharam na defesa e apostaram em uma única bola – o roteiro que vem se tornando clássico nas finais contra os campeões da Champions League. Mas engana-se quem acha que não houve polêmica na definição do título, apesar do grande domínio dos alemães. Afinal de contas, o único gol marcado na decisão teve grande polêmica por causa de um toque de mão dado por Lewandowski. Um toque de mão ignorado pelo VAR.

A jogada aconteceu no segundo tempo. Depois de bater no braço do atacante polonês, a esfera caiu nos pés do lateral Pavard, que não teve dificuldades para resolver o que fazer. O VAR chamou a atenção do juiz, mas para ver um impedimento que não havia. O toque de mão, cuja regra atual indica irregularidade, passou impune. Sem revisão. Logo após a vitória dos bávaros, o goleiro argentino Nahuel Guzmán, do Tigres, questionou Lewandowski sobre o lance. O polonês garantiu que não tocou a mão na bola.

Em relação ao desempenho apresentado, é correto dizer que o Bayern mereceu a taça – a sexta nesta sua temporada histórica de conquistas. Mas o Mundial de Clubes de 2020 também fica marcado por causa do gol polêmico e pra lá de questionável segundo as regras que regem o jogo, ainda que o clima entre os clubes mexicano e alemão tenha permanecido bastante amistoso e cordial, sem grandes reclamações, mesmo após o encerramento da partida.