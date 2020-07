TikTok vira febre entre jogadores: veja os perfis mais divertidos

Durante a quarentena, um aplicativo está fazendo sucesso no mundo todo: o TikTok. A rede social é baseada em vídeos, a maioria deles são desafios, fazer uma dança ou até simplesmente compartilhar um vídeo engraçado. E é claro que os jogadores de futebol não estão de fora desta moda.

Diversos jogadores do mundo todo estão gravando suas dancinhas, seus graças e seus animais de estimação. Outros apostam também em montagens como dublagens de algum áudio famoso tanto no aplicativo quanto fora dele.

A 'Goal' listou os melhores perfis para você seguir no TikTok. Confira!

Neymar

@neymarjr ROCK STAR

Neymar é o mais novo integrante do time de boleiros que usa o TikTok. Após sua estreia no aplicativo, o brasileiro rapidamente viralizou nas redes e não será surpresa se ele se tornar o jogador com mais seguidores na nova febre da internet.

Alphonso Davies

O lateral canadense do Bayern é um dos jogadores que mais está viciado neste novo aplicativo. Em cada vídeo, ele inova nas publicações. Ele canta, dubla, atua e muito mais. Neste vídeo, tudo o que ele queria era ser identificado como um animal rápido...

Cesc Fabregas

O meio camipista do Monaco está aproveitando a quarentena para melhorar suas atuações. Neste vídeo, ainda no começo do isolamento social, ele recria uma cena do filme "Um Príncipe em Nova York", estrelado por Eddie Murphy.

Christian Pulisic

O americano conseguiu misturar a coreografia de "Tossie Slide", a nova música de Drake, com sua habilidade com a bola.

Daniel Alves

Tem brasileiros também no aplicativo. Se nos stories do Instagram Daniel Alves já "causava", imagina com as danças e áudios virais do TikTok. Parece que o camisa 10 do São Paulo achou um novo jeito de se divertir enquanto o futebol não volta.